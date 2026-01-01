У Волинській, Одеській і Чернігівській областях знеструмлена значна кількість споживачів.

Внаслідок обстрілів з боку російських загарбників у перший день нового року багато споживачів у трьох областях залишилися без світла.

Як повідомило Міністерство енергетики України в Telegram, вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України.

"На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас, зазначається, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Нічна атака по містах України

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни у новорічну ніч атакували Волинь і Одещину. В Одесі сталося загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкоджені житлові будинки. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги, але станом на ранок усі пожежі були ліквідовані.

Також вибухи лунали на Волині. За словами начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького, кілька десятків ворожих цілей атакували обʼєкти критичної інфраструктури регіону. Сталися влучання, внаслідок чого виникли пожежі в Луцьку та Ковельському районі.

