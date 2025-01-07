Зростання температури повітря на вулиці позитивно впливає на стан енергетики, кажуть фахівці.

У середу, 8 січня, графіки відключення електроенергії по Україні застосовувати не планують. Про це повідомляє компанія "Укренерго" у застосунку "Київ Цифровий".

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим енергетики радять обмежити використання потужних електроприладів у пікові години – з 6 до 11 ранку та з 17 до 23 увечері.

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Тим часом прес-служба "Укренерго" повідомила у Телеграм, що станом на ранок 7 січня споживання електроенергії в Україні знизилося на 5,5% порівняно з аналогічною годиною вчора. Це пояснили відчутним підвищенням температури повітря на вулиці.

Ситуация в енергетиці: останні новини

Як писав УНІАН, Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини. У Варшаві також заявили, що поведінка словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який погрожував відключити світло Україні, суперечить політиці Європи.

Також ми розповідали, що в Україні частково обмежили публікацію даних про обсяги торгів електроенергією на оптовому ринку. Як пояснив народний депутат Сергій Нагорняк, за цими даними росіяни могли в режимі реального часу відстежувати ситуацію в українській енергетиці та розуміти, що українці змогли відремонтувати після ракетних ударів, а що – ні.

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