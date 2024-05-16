Є кілька варіантів, як дізнатися, до якої групи відключень належить ваша адреса.

Через серйозні руйнування обʼєктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російських атак, по всіх регіонах з 00:00 та впродовж доби 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень. Зокрема, світло вимикатимуть і в Києві.

Відключення світла у Києві: важливі моменти

У новому графіку відключень електроенергії є кілька змін. У YASNO пояснили, що попередній графік мав наступні проміжки: 2-3-4, зараз це 2-4-3 години. Також у Києві було 3 групи абонентів, тепер їх 6.

"Завдяки цьому відключення буде більш прогнозованим і точним, що зробить його максимально наближеним до чіткого графіка. Більше клієнтів одночасно матимуть світло", – пояснюють на сайті компанії.

Відео дня

Як дізнатися, коли не буде світла за вашою адресою

Є кілька варіантів, як дізнатися, до якої групи відключень належить ваша адреса. До прикладу, можна скористатися сервісом на сайті YASNO. Вам необхідно виконати такі кроки:

перейдіть на сайт YASNO;

у правому верхньому кутку оберіть свій регіон,

натисніть на пункт "Графік ймовірних відключень",

введіть свою адресу у відповідних рядках.

Крім того, абоненти компанії YASNO можуть дізнатися про графіки відключень за допомогою бота в Telegram. Оберіть свій регіон та натисніть на кнопку "Можливі відключення". Після – введіть свою адресу та дізнайтеся, коли вам можуть відключити світло.

Дізнатися про свій графік відключень також можна за допомогою сайту ДТЕК. Вам необхідно діяти таким чином:

перейдіть на сайт ДТЕК,

оберіть пункт "Відсутня електроенергія",

заповніть рядки, де необхідно ввести адресу.

Від чого будуть залежати відключення

Як пояснюється на сайті YASNO, запровадження відключень світла залежатиме від кількох факторів. Одним із них є нові атаки РФ по українській енергоінфраструктурі.

Також обмеження споживачів залежить від лімітів, які встановлює НЕК "Укренерго". Їх можуть запроваджувати з огляду на:

мережеві проблеми (на зразок аварій на підстанціях чи як наслідок ворожих обстрілів),

проблеми з генерацією, наприклад, у час пікових навантажень. Частина енергетичних об’єктів знаходяться на тимчасово окупованій території, через що ми не можемо забезпечити генерацію на рівні до повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що існують і обмеження імпорту електроенергії. У разі якщо потреба в електроенергії буде висока, її не зможуть забезпечити повністю. У такому випадку також доведеться застосовувати відключення світла.

Ситуація в енергосистемі України

15 травня, з 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Крім того, стало відомо, що з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження. Йдеться про графіки погодинних відключень.

Причиною таких обмежень стало збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Через атаки російських окупаційних військ по обʼєктах енергетики, потужностей українських електростанцій зараз недостатньо.

Вас також можуть зацікавити новини: