Індія і Китай не погодилися на "стелю цін".

На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Індія та Китай викупили переважну більшість російської нафти у квітні за цінами, що перевищують встановлену країнами G7 "стелю цін" в 60 доларів за барель.

Як повідомляє Reuters, Росія отримує великі доходи від нафти, попри спроби Заходу обмежити фінансування агресора у війні проти України.

Як йдеться в матеріалі, російські вантажі нафти Urals, завантажені в першій половині квітня, переважно направляються в порти Індії та Китаю.

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На Індію припадає понад 70% морських поставок цього сорту в цьому місяці, а на Китай - близько 20%.

Індія та Китай не погодилися на "стелю цін", проте Захід сподівався, що загроза санкцій утримає трейдерів від допомоги цим країнам в покупці нафти вище за верхню межу.

За даними трейдерів, середні знижки на нафту марки Urals становили 13 дол за барель на базисі DES (поставка з судна) в індійських портах і 9 дол за барель на базисі ICE Brent в китайських портах, тоді як транспортні витрати становили 10,5 дол за барель і 14 дол за барель відповідно для поставок з балтійських портів в Індію і Китай.

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5 грудня 2022 року 27 країн домовилися про обмеження ціни на російську нафту. Сторони погодили, що не будуть користуватися послугами, пов'язаними з морськими перевезеннями та російською нафтою, якщо вартість барелів буде вищою за 60 доларів. Це також стосується перевезень та страхування нафти.

Європейський союз припинив імпорт російської нафти. У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів.

Основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай.

В Нью-Делі обіцяли не порушувати санкції, хоча Індія до них не приєдналася.

29 березня 2023 року стало відомо, що російська нафтова компанія "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

13 квітня 2023 року Індія заявила, що дотримується західних санцій щодо російської нафти. Банки попередили, що не будуть проводити платежі за нафту, яку купили за ціною вище 60 доларів за барель.

Станом на 17 квітня G7 відмовилася змінювати стелю ціни на російську нафту. "Велика сімка" (G7) має намір залишити без змін раніше введений стелю ціни на російську нафту – $60 за барель.

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