Бюджетні установи продовжуватимуть отримувати електроенергію без перебоїв.

Кабінет Міністрів включив бюджетні організації до переліку осіб, які можуть з квітня отримувати електроенергію за ціною 1,68 грн за кВт-год також, як і населення.

Відповідне роз'яснення на своєму сайті опублікувала Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Зазначається, що відповідні зміни були прийняті 31 березня 2021 року під час засідання уряду.

"НКРЕКП вітає внесення таких змін, оскільки вони спрямовані на захист прав споживачів електричної енергії. Зокрема, бюджетні установи, в тому числі лікарні, які не встигли вибрати електропостачальника та у яких 1 квітня 2021 року завершується термін поставки електричної енергії від постачальника "останньої надії", будуть продовжувати отримувати електроенергію без перебоїв", - зазначив регулятор.

Прийняті зміни дають право таким установам укладати договори на постачання електроенергії без проведення тендерних процедур за ціною, що не перевищує ціну універсальної послуги для малих побутових споживачів (з урахуванням послуг з передачі та розподілу) на відповідній території.

Що цьому передувало

28 грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

25 березня Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 травня.

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Автор: Бредіхіна Ганна