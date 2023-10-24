Станом на 24 жовтня деякі жителі столиці досі залишаються без опалення.

Згідно з нормами подачі тепла, для початку опалювального сезону потрібно, щоб середньодобова температура була нижчою за +8°C не менше трьох діб поспіль з прогнозом похолодання. Рішення про подачу тепла в будинку ухвалюється на рівні місцевої влади. Тому дати початку опалювального сезону можуть відрізнятися в різних містах України.

Коли починається опалювальний сезон 2023

Традиційно опалювальний сезон в Києві, як і по всій Україні починається 15-16 жовтня.

Однак станом на 24 жовтня деякі жителі столиці досі залишаються без опалення.

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Де вже увімкнули опалення - Київ розпочав підготовку

Станом на 20 жовтня Кличко повідомив, що вже опалюються:

7175 будівель житлового фонду та соціальної сфери,

6,2 тисячі житлових будинків,

254 навчальних заклади,

378 дитячих садків,

150 медзакладів,

165 адміністративних будівель та установ соціально-побутового спрямування.

"7175 будівель вже підключили в Києві до теплопостачання. Зокрема, з теплом на сьогодні 254 навчальних заклади, 378 дитячих садків, 150 медустанов та 165 адмінбудівель та закладів соціально-побутового спрямування. Що стосується будинків киян - з опаленням зараз 6,2 тисячі житлових будинків. Установи соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їх керівників. Також за індивідуальними заявками керуючих місто подає тепло в будинки ОСББ та ЖБК", – написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Коли згідно із законом мають вмикати опалення в школах

9 жовтня опалення у Києві 2023 року почали вмикати у школах, лікарнях та дитячих садочках. Протягом двох діб у столиці включили опалення 44 закладам соціальної сфери.

До опалення були подкючені:

20 медзакладів (у тому числі 9 стаціонарних);

14 адмінбудівель та закладів соціально-побутового спрямування;

8 дитячих садків;

2 школи.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram, підключення здійснювалося за заявами керівників.

Під час осінніх канікул опалення в школах Києва буде призупинено. У 2023 році Міністерство освіти рекомендує провести осінні канікули з 23 по 29 жовтня.

При цьому деякі школи вже оголосили, що перерва в навчанні буде з 30 жовтня по 7 листопада. Однак тривалість канікул може змінитися в разі відключень електроенергії через ворожі обстріли.

Якого числа увімкнуть опалення у житлових будинках

Цього року в столиці почали вмикати опалення в житлових будинках 16 жовтня, оскільки з 17 жовтня синоптики прогнозували стабільне зниження температури.

Відповідаючи на питання про те, коли в Києві включать опалення, мер столиці Віталій Кличко зазначив, що на повне підключення міста буде знадобиться кілька днів.

"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших в Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення почати опалювальний сезон цілком виправдане. Оскільки похолодання призвело б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - зазначив Кличко.

Коли в Києві увімкнуть опалення і чи вимнуть його через потепління

22 жовтня в Києві було зафіксовано потепління. Температура повітря піднялася до 18 градусів тепла за Цельсієм, проте міська влада заявила, що не планує припиняти опалювальний сезон.

Опалення в будинках Києва перевели до мінімуму.

"Система теплопостачання Києва працює на мінімальних параметрах, враховуючи температуру. Це дозволяє не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишалися без тепла", - повідомили у міськадміністрації.

У КМДА зазначили, що більшість житлових будинків міста і всі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що передбачає оперативне регулювання теплоносія та автоматично обмежує подачу тепла в теплі дні.

Компанія "Київгаз" Facebook звернулася до жителів столиці і розповіла, чого не можна робити тим, у кого досі холодні батареї.

За словами газовиків, використовувати газову плиту для будь-яких інших цілей, окрім приготування їжі, заборонено. Попри те, що інтернет рясніє заголовками про дешеві та легкі способи обігріти квартиру газовими конфорками, це становить велику загрозу.

Як пояснюють фахівці, по-перше, можливе отруєння чадним газом. По-друге, при обігріві газом може статися вибух або пожежа.

У разі порушення правил безпеки при використанні газових приладів збільшується ризик виникнення аварійної ситуації. Якщо концентрація газу в повітрі перевищить безпечну норму, це може призвести до вибуху. Загроза майну, здоров'ю або навіть життю цілком реальна. До того ж зростає ризик загоряння предметів, що знаходяться біля газової плити.

Опалювальний сезон в Києві 2023

9 жовтня 2023 року в Києві до опалення почали підключати соціальну інфраструктуру.

16 жовтня 2023 року в Києві офіційно стартував опалювальний сезон. При підключенні до тепла житлових будинків міська влада буде орієнтуватися на погоду.

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