Також до ради директорів "Роснафти" запропоновано кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який зараз очолює його.

Уряд РФ висунув екс-главу МЗС Австрії Карін Кнайссль до ради директорів «Роснафти» в якості незалежного директора.

Про це повідомляє ТСН.uа.

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Кнайссль пов'язує давнє знайомство з президентом РФ Володимиром Путіним, який був серед гостей на її весіллі.

Також до ради директорів "Роснафти" запропоновано кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який зараз очолює її. Інших змін у складі Ради з боку РФ не передбачається.

Хто така Карін Кнайссль

Карін Кнайссль в 1990-1998 роках працювала в МЗС Австрії, а потім журналісткою і викладачем.

У грудні 2017 року на запрошення ультраправої Австрійської партії свободи погодилася очолити МЗС Австрії, але сама залишилася безпартійною.

У серпні 2018 року вийшла заміж за бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Одним з гостей на їхньому весіллі став президент РФ Володимир Путін, що викликало неоднозначну реакцію в європейських ЗМІ.

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Автор: УНІАН