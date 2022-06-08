В чорнобильській Зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори.
Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який був перерваний на самому початку конфлікту більше 100 днів тому", - йдеться у повідомленні
Як відомо, мережа радіаційного контролю перестала функціонувати 24 лютого, коли російські війська окупували Чорнобильську зону та утримували її до 31 березня.
Більшість з 39 детекторів, які відправляють дані з зони відчуження, тепер видно на карті IRMIS (Міжнародна інформаційна система радіаційного моніторингу).
Отримані вимірювання показали, що рівні радіації знаходяться в нормі та відповідають вимірам до конфлікту.
Раніше повідомлялося, що 1 червня в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції стартувала місія Міжнародного агентства з атомної енергії.