Отримані вимірювання показали, що рівні радіації знаходяться в нормі.

В чорнобильській Зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який був перерваний на самому початку конфлікту більше 100 днів тому", - йдеться у повідомленні

Як відомо, мережа радіаційного контролю перестала функціонувати 24 лютого, коли російські війська окупували Чорнобильську зону та утримували її до 31 березня.

Більшість з 39 детекторів, які відправляють дані з зони відчуження, тепер видно на карті IRMIS (Міжнародна інформаційна система радіаційного моніторингу).

Отримані вимірювання показали, що рівні радіації знаходяться в нормі та відповідають вимірам до конфлікту.

Раніше повідомлялося, що 1 червня в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції стартувала місія Міжнародного агентства з атомної енергії.

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