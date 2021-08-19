В результаті майже тисячі перевірок тільки 13 матеріалів за фактами, що містять ознаки кримінальних злочинів, передано до правоохоронних органів.

Майже половина перевірених Державною екологічною інспекцією автозаправних станції не мають дозволів на забруднюючі викиди або висновки з оцінки впливу на навколишнє середовище.

Про це повідомила прес-служба інспекції.

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Зазначається, що на близько 40% підприємств, що здійснюють торгівлю паливом, виявлено порушення у сфері поводження з відходами, а ще на 20% - порушення в частині водокористування.

Всього в результаті 828 перевірок складено 932 протоколи про порушення природоохоронного законодавства. 13 матеріалів за фактами, що містять ознаки кримінальних злочинів, передано до правоохоронних органів.

Повідомляється, що неякісне паливо і продаж контрафакту – далеко не найбільш руйнівні порушення, які допускають на автозаправних станціях. Велика кількість таких підприємств ігнорує вимоги законодавства у сфері захисту навколишнього середовища. Як наслідок - ґрунти та вода забруднюються нафтопродуктами, якість повітря погіршується через наднормативні викиди.

Зазначається, що штрафи за такі порушення залишаються дуже низькими і є абсолютно недієвим важелем впливу на підприємства та їх подальшу екологізацію.

Перевірки АЗС:

За перший квартал року Державна екологічна інспекція під час перевірок якості палива на АЗС нарахувала 4,6 мільйона гривень штрафів.

За 3 місяці поточного року інспекція провела 280 перевірок на АЗС.

Автор: Ігор Орел