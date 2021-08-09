Вартість скрапленого газу в мережі ОККО досягла 17,99 грн/л.

Середня вартість скрапленого газу у мережах АЗС Україна досягла рекордних 17,22 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що в мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр, до 17,99 грн. На 7 копійок за літр, до 17 грн зросла ціна автогазу на АЗС AMIC.

"Паралель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" і Marshal підняли ціни на 20 копійок за літр.

Мережі SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo і Motto підвищили ціни в межах 5-15 копійок за літр.

Як змінювалася ціна на автогаз:

З початку липня роздрібні ціни на автогаз зросли на понад 1,5 грн/л, або на 10%.

На думку експерта Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз в нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.

Подорожчання викликане зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня, зростанням вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

Так, за словами імпортерів, відвантаження ресурсу виробництва "Роснефти" почалося пізніше на 10 днів. Деякі гравці за місяць отримали незначні обсяги від місячної номінації. Також, постачання газу в Україну в липні на 31,8% знизив "Лукойл".

Автор: Ігор Орел