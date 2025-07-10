Дослідники ОПЕК зазначають, що світове споживання нафти зросте приблизно на 9% з 2024 по 2030 рік.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) прогнозує зростання споживання нафти у світі до середини століття, повідомляє Bloomberg.

Як зазначається у звіті організації "Перспективи світового ринку нафти", попит на "чорне золото" до 2050 року зросте на 19% і сягне майже 123 мільйонів барелів на добу (згідно з квітневим прогнозом ОПЕК, у третьому кварталі 2025 року споживання нафти сягне трохи більше 105 мільйонів барелів на добу, а у четвертому – 106 мільйонів). Наголошується, що прогнозований попит на нафту збільшено на 3 мільйони барелів на добу у порівнянні зі звітом від вересня 2024 року.

Головним драйвером зростання, на думку експертів групи, стане Індія, яка збільшить споживання "чорного золота" на 8,2 мільйона барелів на добу до 2050 року.

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Також не останню роль зіграють США, які вийшли з Паризької кліматичної угоди, що регулює заходи по зменшенню вуглекислого газу в атмосфері.

"Вихід США з Паризької угоди вплине на переговори щодо зміни клімату і, швидше за все, призведе до зростання попиту на вуглеводні в цілому і на нафту і газ зокрема… У середньостроковій перспективі слід очікувати збереження і навіть незначне зростання попиту на нафту в США", - йдеться в щорічному звіті ОПЕК.

Дослідники ОПЕК зазначають, що світове споживання нафти зросте приблизно на 9% з 2024 по 2030 рік. За їхніми словами, попит продовжить зростати протягом наступних двох десятиліть завдяки автомобільному транспорту, нафтохімії та авіації.

Але далеко не всі солідарні з райдужними для нафтових держав прогнозами ОПЕК, який експерти групи кілька разів переглядали. Bank of America, Міжнародне енергетичне агентство та консультаційна група Wood Mackenzie вважають, що попит на нафту припинить зростати в певний момент у наступному десятилітті, оскільки споживання "чорного золота" Китаєм може сягнути максимуму.

Разом з тим, журналісти зазначають, що споживання нафти в останні роки перевершило очікування, оскільки реалізація "зеленого переходу виявилася більш складним завданням". До того ж, попри нещодавнє збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+, вартість "чорного золота" навіть незначно зростає.

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Попри оптимізм ОПЕК щодо зростання споживання нафти, аналітики очікують, що вже до кінця року вартість "чорного золота" впаде нижче 60 доларів за барель, оскільки нафти на ринку буде занадто багато, а зростання попиту буде сезонним.

Водночас, головна нафтовидобувна країна світу - США може знизити у 2025 році видобуток нафти через здешевлення вартості "чорного золота".

До того ж експорт нафти з Росії на світовий ринок впав до мінімуму з лютого.

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