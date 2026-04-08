ОАЕ, Кувейт і Бахрейн заявили про нову масовану атаку з боку Ірану попри перемир'я

Удари у регіоні Перської затоки були через кілька годин після того, як США та Іран оголосили про припинення вогню на два тижні.

Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт і Бахрейн заявили про ракетні та дронові атаки на їхню територію, попри домовленість США та Ірану про двотижневе перемир’я. Про це повідомляє Al Jazeera.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що звуки вибухів, чутні в різних районах країни, були спричинені системами протиповітряної оборони, які перехоплювали балістичні, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

"Системи протиповітряної оборони зараз мають справу з ракетами та безпілотниками, що надходять з Ірану", – зазначили у міністерстві.

Кувейт також заявив, що його засоби ППО перехоплюють хвилю іранських безпілотників, запущених з 8:00 ранку (05:00 за Гринвічем). Кувейтська армія повідомила, що деякі дрони були спрямовані на життєвоважливі нафтові об'єкти, електростанції та опріснювальні установки, завдавши серйозної шкоди інфраструктурі.

Міністерство оборони Кувейту зауважило, що його системи ППО відреагували на "інтенсивні ворожі атаки Ірану", додавши, що загалом було знято 28 безпілотників.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну також повідомило про ймовірні іранські атаки, в результаті яких двоє людей отримали поранення, через кілька годин після того, як США оголосили про припинення вогню з Іраном.

Перемирʼя на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки на Іран на два тижні. Очільник Білого дому заявив, що США вже досягли всіх військових цілей, які спочатку поставили й навіть домоглися більшого.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує рішення Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван.

За його словами, Єрусалим також підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на усунення ядерної, ракетної та терористичної загрози з боку Ірану.

