ДТЕК має частку 70% у тепловій генерації, тоді як ознакою монополії є 35%.

Громадські активісти 11 лютого подали до Антимонопольного комітету (АМКУ) заяву про зловживання монопольним становищем групою ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє платформа "Ліга антитрасту".

Експерти на підставі зібраних доказів дійшли висновку, що ДТЕК свідомо допустила створення ситуації, що загрожує відключеннями електроенергії для споживачів.

ДТЕК має частку 70% у тепловій генерації, тоді як ознакою монополії є 35%. У заяві в АМКУ вказані такі ознаки зловживання монопольним становищем компанії Ахметова:

ДТЕК поставив на свої ТЕС вугілля значно менше встановлених державою нормативів, за результатом чого був створений рекордний для країни дефіцит;

при цьому з шахт ДТЕК на його ТЕС системно доставляється менший обсяг вугілля ніж видобутий (за два останні місяці 2020 року різниця склала 1 мільйон тонн);

одночасно з цим 12 енергоблоків ДТЕК були виведені в незапланований аварійний ремонт за ініціативою групи;

як наслідок, ДТЕК не виконував вимоги оператора "Укренерго" про включення енергоблоків в роботу;

також ДТЕК обмежив поставки вугілля на Державну компанію Центренерго, що призвело до виведення з роботи частини її блоків через відсутність палива.

"Все це в сукупності призвело до того, що в енергетичній системі України виник дефіцит, який ми не можемо технологічно покрити жодним іншим чином, крім як імпортом електрики з держави-окупанта і Білорусі. Також це вплинуло на зростання ціни електроенергії більш ніж на 15%. Це вже не перший шантаж країни українським енергетичним монополістом. Але на цей раз, він ще більш жорстокий і нахабний", - зазначила засновниця" Ліги антитрасту "Агія Загребельська, держуповноважена АМКУ в 2015-2019 роках.

Антимонопольний комітет має юридичні інструменти для припинення зловживань монополіста - штрафи, примусовий розділ, попереднє рішення, зобов'язання.

"Ліга антитрасту" пропонує всім громадянам долучатися до звернення в АМКУ щодо дій ДТЕК.

Для цього достатньо роздрукувати текст заяви, вказати в ньому свої дані, роздрукувати, підписати і направити в АМКУ.

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Автор: УНІАН