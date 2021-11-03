Ціни на газ в Європі на історичному максимумі, а ціни на вугілля зросли щонайменше втричі у порівнянні з минулим роком.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розказав, що буде з комунальними тарифами в Україні, зважаючи на рекордно високі ціни енергоресурсів в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання уряду.

Глава уряду зауважив, що ціни на газ в Європі на історичному максимумі, а на вугілля зросли щонайменше втричі у порівнянні з минулим роком. Попри це прем’єр запевнив, що для українських споживачів вартість комунальних тарифів не підвищиться.

"Тарифи для людей залишаються стабільними. Жодних підвищень тарифів не передбачено, і держава, і місцева влада взяли на себе відповідне зобов’язання, аби підтримати людей", - сказав він.

Читайте такожЕнергетична криза та перестановки в Кабміні: що буде з курсом долара в УкраїніЯк повідомляв УНІАН, раніше Шмигаль запевняв, що протягом опалювального сезону в Україні не передбачається відключень газу та електроенергії.

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

При цьому для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Автор: Ганна Бредіхіна