Трамп пригрозив Індії ще більше підняти мита через російську нафту, - Reuters

Сенатор Грем заявив, що дії США вже призвели до скорочення імпорту російської нафти в Індію.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Індії посиленням мит, якщо Нью-Делі не скоротить закупівлі російської нафти. Своєю заявою американський лідер посилив тиск на південноазіатську країну через безрезультатність торговельних переговорів, пише агентство Reuters.

"Прем'єр-міністр Нарендра Моді - хороша людина. Він знав, що я незадоволений, і що важливо було зробити мене щасливим. Вони торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити мита на їхні товари", - сказав Трамп у відповідь на запитання журналістів про закупівлі Індією російської нафти.

Індійські ринки відреагували на слова Трампа. Індекс акцій інформаційних технологій впав приблизно на 2,5% до найнижчого рівня за понад місяць, оскільки інвестори побоювалися, що напружені торговельні відносини можуть ще більше затримати укладення торговельної угоди між США та Індією.

Відео дня

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що санкції США щодо російських нафтових компаній і підвищення мит допомогли скоротити імпорт нафти в Індію.

Варто зазначити, що він підтримує введення мит до 500% для країн, які продовжують купувати російську нафту.

"Якщо ви купуєте дешеву російську нафту, ви підтримуєте військову машину Путіна. Ми намагаємося дати президенту можливість зробити цей вибір важким за допомогою мит. Дії Трампа стали основною причиною того, що Індія тепер купує значно менше російської нафти", - сказав Грем.

Зі свого боку експерти з торгівлі попереджають, що обережний підхід Нью-Делі ризикує послабити його позиції.

Попри високі мита, експорт Індії в США в листопаді різко зріс, хоча з травня по листопад 2025 року обсяг поставок скоротився більш ніж на 20%.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Після введення США санкцій проти "Роснефти" і "Лукойлу", Індія стала на шлях відмови від російської нафти.

Водночас у грудні стало відомо, що найбільший індійський нафтопереробник - Reliance Industries - отримав від США спеціальний дозвіл на закупівлю російської нафти у постачальників, які перебувають під американськими санкціями. Попри це експорт російської нафти до Індії у 2025 році прямує до мінімуму за три роки.

Вас також можуть зацікавити новини: