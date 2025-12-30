Російський експорт нафти до Індії прямує до мінімуму за 3 роки, але все може змінитись

Найбільший індійський нафтопереробник відновив закупівлю російської нафти.

Експорт російської нафти до одного з головних її покупців – Індії – у грудні може знизитися до найнижчого рівня за останні три роки, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler. Проте вже наступного року динаміка може змінитися.

За оцінками аналітиків, країна-бензоколонка протягом грудня щодня відвантажує до Індії близько 1,1 мільйона барелів "чорного золота" - найнижчий показник з листопада 2022 року. При цьому у другій декаді грудня обсяг російського нафтового експорту до Індії впав навіть до 712 тисяч барелів на добу, після чого пішов вгору.

Журналісти констатують, що Індія в останні місяці скоротила закупівлю російської нафти, оскільки покупці стикнулися з посиленим контролем з боку США за торгівлею.

Втім початок наступного року, ймовірно, стане більш оптимістичним для російського нафтового експорту. Очікується, що Індія може збільшити імпорт російської сировини, оскільки тамтешня нафтопереробна компанія Reliance Industries відновила закупівлі російської нафти.

Інший великий покупець російської нафти - Reliance Jamnagar - тепер її купуватиме у постачальників, які не знаходяться під американськими санкціями.

Санкції США та відмова Індії від російської нафти

22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". Після запровадження обмежень проти російських нафтовиків Індія заявила про курс на відмову від російської нафти.

Втім, наприкінці грудня стало відомо, що США дозволили Reliance Industries протягом місяця купувати російську нафту. Інші компанії планували купувати російську сировину у непідсанкційних постачальників

Російська сировина приваблює покупців низькою ціною. Аби не втрачати ринки збуту, РФ запроваджує рекордні знижки на свої сорти.

