У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялася на 1,21 грн/л, в мережах нижнього цінового діапазону – на 1,81 грн/л.

Середня роздрібна ціна на автогаз протягом тижня з 6 по 10 листопада збільшилася на 1,65 грн, до 32,66 грн/л.

Як повідомляє видання Enkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95", найбільше подорожчав газ в мережі KLO – на 3,2 грн, до 33,99 грн/л, найменше – у "Рур груп" і Marshal – на 50 копійок, до 34,5 грн/л і 32,5 грн/л відповідно.

У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялася на 1,21 грн/л, в мережах нижнього цінового діапазону – на 1,81 грн/л.

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У консолідованій мережі АЗС групи "Приват" (ANP, Avias та ін.) вартість цього виду пального збільшилася за тиждень на 1,95 грн, до 32,69 грн/л.

Вартість автогазу в мережі ОККО за тиждень зросла на 1,61 грн – до 33,1 грн за літр. Вартість автогазу на WOG зросла на 1,43 грн – до 33,41 грн за літр.

Мережа UPG пропонує своїм клієнтам автогаз по 32,6 грн/л, що на 2,73 грн більше, ніж на початку тижня.

Найнижча ціна зафіксована на АЗК Prime в Кіровоградській області-29,9 грн/л.у регіонах своєї присутності тримає одну з найнижчих цін лідер дисконт – руху "Авантаж 7" - 29,95 грн/л (+1 грн за тиждень).

Ціни на АЗС

Станом на 6 вересня 2023 року ціна на автогаз в Україні" пробила " нову стелю.

За вересень 2023 року паливо на АЗС подорожчало майже на 2,5 гривні. Зростання світових цін на нафту продовжує "підігрівати" ціни на паливо.

Наприкінці жовтня 2023 року ціни на автогаз на АЗС пробили 27 гривень за літр. Останній раз такий рівень цін спостерігався в січні цього року.

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