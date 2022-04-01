На Львівщині відкрили нове газове родовище, через що вчора жителі могли чути звуки, схожі на вибухи.
Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав півночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля", - написав він.
"Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток", - додав Козицький.
Як повідомляв УНІАН, 25 березня 2022 року в держкомпанії "Укргазвидобування" заявили, що Україна зберігає позитивну динаміку видобутку газу та запускає нові свердловини, попри військову агресію з боку Росії.
Зокрема, з початку року в Україні видобули на понад 1% більше, ніж за такий самий період 2021 року.
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