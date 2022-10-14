Авіапальне перевозили на дві бази військово-повітряних сил Росії - Морозовську та Мальчево.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну на французьку TotalEnergies подали скаргу через звинувачення в причетності до поставок авіаційного пального для російської армії.

Про це повідомляє французьке видання Lemonde.

Коаліція Darwin Climax Coalition, що базується у Франції, і українська група Razom We Stand передали справу національному прокурору по боротьбі з тероризмом, який розслідує звинувачення у військових злочинах.

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"Правосуддя не повинно бути сліпим, коли стикається з непрямою, але суттєвою підтримкою транснаціональних корпорацій у військових діях і зі значними перевагами, якими вони продовжують користуватися після вторгнення в Україну", — йдеться в заяві асоціацій.

TotalEnergies звинувачується у сприянні наданню російському уряду "необхідних коштів для вчинення військових злочинів" шляхом "продовження розробки Термокарстового родовища".

TotalEnergies в партнерстві з російським Новатеком керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат. Після перетворення на гас цей конденсат використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні.

Як пише видання, авіапальне перевозили на дві бази військово-повітряних сил Росії - Морозовську і Мальчево. На цих військових базах розміщується ескадрилья багатоцільових бойових літаків типу Су.

Згідно із заявами Amnesty International та інших правозахисних груп, авіаудари по цивільному населенню, включаючи Маріуполь, ймовірно, були нанесені військовими літаками з військових баз в цих регіонах.

Війна в Україні та скандал з TotalEnergies:

24 серпня 2022 року французьку компанію викрили в поставках авіапльного російським льотчикам, які бомблять Україну.

Поставки газового конденсату здійснювалися через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Le Monde вдалося простежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів.

Неурядові організації заявили, що ці дві бази використовувалися для нанесення ударів по об'єктах в Україні.

25 серпня у Франції закликали розслідувати можливі зв'язки TotalEnergies з російською армією.

26 серпня 2022 року Французька TotalEnergies вирішила поставити крапку в скандалі про зв'язок з РФ.

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