На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну французька компанія TotalEnergies заявила, що продасть свою частку в "Тернефтегаз", спільному підприємстві з російським "Новатек".
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рішення про продаж було ухвалено на тлі критики компанії за зв'язок з країною-агресором.
26 серпня TotalEnergies і "Новатек" підписали остаточний договір купівлі-продажу 49% акцій TotalEnergies в "Тернефтегазе".
Закриття очікується у вересні 2022 року.
Війна в Україні та скандал з TotalEnergies:
24 серпня 2022 року французьку компанію викрили в поставках авіапалива російським льотчикам, які бомблять Україну.
Поставки газового конденсату здійснювалися через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".
Le Monde вдалося простежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів.
Неурядові організації заявили, що ці дві бази використовувалися для нанесення ударів по об'єктах в Україні.
25 серпня у Франції закликали розслідувати можливі зв'язки TotalEnergies з російською армією.
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