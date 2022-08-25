TotalEnergies, на відміну від основних західних конкурентів, свідомо зберегла свої активи в Росії попри санкції і агресію Кремля.

Потрібно провести розслідування щодо можливої причетності французької нафтової компанії TotalEnergies до постачання авіаційного палива для російських військових через місцеве спільне підприємство.

Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, повідомляє Reuters.

"Це надзвичайно серйозна тема, тому потрібно провести розслідування, чи мав місце, свідомо чи мимоволі, обхід санкцій", – заявив міністр.

TotalEnergies, яка, на відміну від основних західних конкурентів, зберегла свої активи в Росії, попри критику, заявила, що нібито не керує інфраструктурою, яка б постачала продукцію російській армії, і нібито не знала про будь-яке потенційне виробництво авіаційного палива своїми діловими партнерами.

Зазначається, що Клеман Бон, який сказав, що в нього недостатньо інформації, щоб прийняти чиюсь сторону із цього питання, став першим представником французького уряду, який прокоментував звинувачення, які можуть підірвати зусилля президента Еммануеля Макрона щодо встановлення миру в Україні.

Як повідомляв УНІАН, на сьомому місяці повномасштабного російського військового вторгнення в Україну французьку компанію TotalEnergies викрили в участі в поставках газового конденсату для виробництва реактивного пального для літаків РФ.

Газеті Le Monde вдалося простежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів. Неурядові організації заявили, що ці дві бази використовувалися для завдавання ударів по Україні.

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