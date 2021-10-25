Ціна бензину А-95 на деяких заправках підвищилася на 1 гривню.

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 23 по 25 жовтня підняли ціни на бензин і дизельне паливо в межах 0,1-1 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Зокрема, на станціях BVS всі види палива подорожчали на 60-90 коп./л. Так, ціна на бензин А-95 збільшилася до 32,69 грн/л, на А-92 — до 31,89 грн/л, на ДП — до 31,08 грн/л.

У мережі "Катрал" ціни на всі види палива зросли на 60 коп./л: бензин марки А-95 подорожчав до 32,57 грн/л, А-92 — до 31,59 грн/л, ДП — до 29,57 грн/л.

Такі мережі як KLO, "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Автопорт", Овіс, Prime та ін. підвищили ціни в межах 0,2-1 грн/л.

Держрегулювання цін:

4 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

22 жовтня Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензинів у розмірі 28,20 грн за літр і дизпалива – 25,07 грн за літр, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 33,2 грн за літр, дизпалива – 32,07 грн за літр.

Автор: Ганна Бредіхіна