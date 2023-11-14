"Закарпатгаз" перейшло під контроль держави.

Газорозподільне підприємство "Закарпатгаз" перейшло під контроль держави та працюватиме у складі "Нафтогаз України".

Як повідомляє Міненергетики, це 19-те газорозподільне підприємство, яке перейшло в управління держави менш ніж за рік.

"Повернення газорозподільної інфраструктури під контроль держави є частиною реалізації реформи з деолігархізації України, розпочатої президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

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Націоналізація облгазів

У травні 2022 року уряд передав групі "Нафтогаз" управління пакетами акцій низки обласних та міських газорозподільних підприємств.

30 травня 2022 року стало відомо, що Кабінет міністрів України передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") заарештовані облгази компанії, які пов'язують з Дмитром Фірташем.

Процес націоналізації газорозподільних мереж розпочався у листопаді 2022 року. Операторів так званих облгазів в Україні налічується понад 40.

18 липня 2023 року до "Нафтогазу" перейшли ще три облгази: "Сумигаз", "Вінницягаз" та "Дніпропетровськгаз".

23 жовтня до групи "Нафтогаз" увійшло АТ "Волиньгаз", ставши таким чином вже 17-м обласним газорозподільним підприємством, яке перейшло під контроль держави від початку цього року.

25 жовтня 2023 року "Нафтогаз" взяв під контроль ще один облгаз Фірташа. "Чернігівгаз "став 18 облгазом Фірташа з 26, які планує взяти під контроль"Нафтогаз".

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