Тарифи на послуги розподілу "Волиньгазу" та особові рахунки для мешканців області залишаються незмінними.

В групу "Нафтогаз" увійшло АТ "Волиньгаз", ставши таким чином вже 17-тим обласним газорозподільним підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку цього року.

Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області залишаються незмінними, повідомляє Міністерство енергетики України. У прес-службі відомства зазначили, що АТ "Волиньгаз" забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області.

"Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області поки що залишаються незмінними. Про зміну реквізитів "Нафтогаз" обіцяє повідомити додатково", - йдеться у повідомленні.

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Націоналізація облгазів

У травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

30 травня 2022 року стало відомо, що Кабінет міністрів України передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") заарештовані облгази компанії, які пов'язують з Дмитром Фірташем.

Процес націоналізації газорозподільних мереж розпочався у листопаді 2022 року. Операторів так званих облгазів в Україні налічується понад 40.

У березні 2023 року детективи БЕБ разом з СБУ провели обшуки одразу у 16 регіональних газових підприємствах і офісах групи компаній Фірташа РГК.

18 липня 2023 року до "Нафтогазу" перейшли ще три облгази: "Сумигаз", "Вінницягаз" та "Дніпропетровськгаз".

А вже у серпні 2023 року СБУ спіймала на корупції низку керівників "облгазів Фірташа". Правоохоронці оголосила підозру у розкраданні блакитного палива з ГТС України керівникам правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу".

15 серпня стало відомо, що "Нафтогаз" забирає ще більше облгазів, плутанина зі сплатою зростає.

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