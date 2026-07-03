Ціни на нафту впадуть до психологічної позначки: аналітики озвучили новий прогноз

Перебої, спричинені блокуванням Ормузької протоки, сходять нанівець.

Ціни на нафту Brent можуть впасти до 60 доларів за барель до кінця року, оскільки трафік Ормузькою протокою відновлюється, що посилює низку песимістичних очікувань щодо світового ринку сирої нафти. Такий прогноз дають аналітики Citigroup Inc., повідомляє Bloomberg.

"Фундаментальні показники швидко повертаються до норми. Суднопотоки нормалізуються, китайські покупці досі відсутні, фізичні ринки сирої нафти різко ослабли, а запаси вичерпані набагато менше, ніж очікувалося", – йдеться в аналітичній записці Citigroup Inc.

Світові енергетичні ринки швидко повертаються до нормального стану. Відновлення потоків через Ормуз збільшує короткострокові постачання, додаючи барелів переробникам після того, як вони забезпечили альтернативи. Результатом стало швидке падіння цін, причому світовий еталон Brent впав на 30% у другому кварталі, нівелювавши зростання за час конфлікту.

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Серед інших прогнозів, банк Goldman Sachs Group Inc. заявив, що світовий ринок нафти знову повернеться до надлишку пропозиції, оскільки вплив війни з Іраном зменшується, а трафік через Ормузьку протоку відновлюється. Банк Morgan Stanley двічі знижував свої прогнози щодо нафти протягом останніх тижнів, попереджаючи про ризики надлишку.

У п'ятницю ціна на нафту Brent була трохи вище 72 доларів за барель. Востаннє вона торгувалася нижче 60 доларів у січні.

Ормузька протока, яка з'єднує виробників Перської затоки зі світовими ринками, зазнала подвійної блокади під час війни між США та Іраном, яка спалахнула наприкінці лютого, спричинивши хаос на енергетичних ринках. Наразі Тегеран і Вашингтон домовилися про тимчасову мирну угоду та призупинення бойових дій.

Аналітики очікують, що тимчасова угода перетвориться на постійну протягом наступних місяців, оскільки стимули для деескалації переважують альтернативу для США, Ірану та більшої частини Близького Сходу.

Відкриття Ормузької протоки – головні новини

Попри відновлення трафіку Ормузькою протокою, не виключено, що за вільний прохід нею стягуватимуть податок одразу дві країни. Іран та Оман контролюють цей важливий морський шлях. Плата може сягати десятків мільярдів доларів щорічно. Поки трансфер протокою все ще залишається нижчим за довоєнний рівень.

Нещодавно експорт нафти з Росії досяг рекордної позначки. Москва втратила значну частину власної переробки і вимушена виштовхувати нафту за кордон. Після розблокування Ормузької протоки надприбутки Кремля стрімко скорочуються.

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