Йдеться про частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Витрати на утримання майна в "Нафтогазі" оцінили в 200 млн гривень.

НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртранснафта" надала товариству дозвіл на прийняття нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" на тимчасове зберігання без права користування.

Про це йдеться в рішенні акціонера.

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У документі йдеться про те, що "Нафтогаз" надає "Укртранснафті" згоду на прийняття на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна афілійованої з Віктором Медведчуком "ПрикарпатЗахідтранс". Умова для прийняття - компенсація витрати "Укртранснафті" за рахунок держави.

Йдеться про частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Витрати на утримання майна в "Нафтогазі" оцінили у 200 млн гривень. При внесенні змін до фінплану товариства ці витрати також будуть враховані.

Що цьому передувало

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

В цілому РНБО прийняла рішення щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб, на яких указом президента були накладені відповідні санкції.

Того ж дня, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про невідкладні заходи для повернення державного майна, а саме частини нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України, народу України.

Правоохоронним органам поставлено завдання з'ясувати обставини, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

20 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про невідкладні заходи щодо націоналізації частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

"ПрикарпатЗахідтранс"

"ПрикарпатЗахідтранс" - компанія, яка є оператором трубопроводу "Самара-Західний напрямок" протяжністю понад 1100 тис.км, який проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України та призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ у напрямку Угорщини. Також у цьому трубопроводі є точки зливу палива на території України, наприклад, у Новоград-Волинському (Житомирська обл.) та смт Смига (Рівненська обл.). Проектна потужність прокачування палива по цьому трубопроводу становить 3,5 млн тонн на рік.

У березні 2016 року акції даної компанії купила швейцарська компанія International Trading Partners AG. До цього нафтопродуктопровід входив до складу компанії "Транснафтопродукт" російської "Транснафти".

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Автор: Олена Коваленко