Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони 19 лютого.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про невідкладні заходи щодо націоналізації частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Текст відповідного указу глави держави № 66/2021 розміщено на його офіційному сайті.

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"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів щодо захисту майнових інтересів держави", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що цьому передувало

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

В цілому РНБО прийняла рішення щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб, на яких указом президента були накладені відповідні санкції.

Того ж дня, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про невідкладні заходи для повернення державного майна, а саме частини нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України, народу України.

Правоохоронним органам поставлено завдання з'ясувати обставини, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

"ПрикарпатЗахідтранс"

"ПрикарпатЗахідтранс" - компанія, яка є оператором трубопроводу "Самара - Західний напрямок" протяжністю понад 1100 тис.км, який проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України та призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ у напрямку Угорщини. Також у цьому трубопроводі є точки зливу палива на території України, наприклад, у Новоград-Волинському (Житомирська обл.) та смт Смига (Рівненська обл.). Проектна потужність прокачування палива по цьому трубопроводу становить 3,5 млн тонн на рік.

У березні 2016 року акції даної компанії купила швейцарська компанія International Trading Partners AG. До цього нафтопродуктопровід входив до складу компанії "Транснафтопродукт" російської "Транснафти".

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Автор: Тамара Отовська