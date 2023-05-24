Перспективні ресурси газу на цій ділянці оцінюються в понад 6 мільярдів кубометрів.

Найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустила в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5800 метрів.

Як повідомляє прес-служба компанії, наразі її дебіт (об'єм газу, котрий надходить на поверхню, - УНІАН) складає 580 тисяч кубометрів на добу.

"Це одна з найпотужніших свердловин, що запустило "Укргазвидобування" за останні роки. Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 мільярдів кубометрів", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Він додав, що у вказаному блоці на цей час іде підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної.

Зазначається, що родовище хоч і має значні перспективи, водночас газодобувачі стикаються зі складною геологічною будовою, сильно ускладненою глибинними розломами, яка має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.

У компанії додали, що раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою через брак технологій. Проте, проведені нещодавно сучасні 3D сейсмічні дослідження дали можливість спроектувати цю пошукову свердловину.

Видобуток газу в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні "Укргазвидобування" відновила роботу відобуток газу на звільненій території України, завдяки чому наша держава додатково може отримувати близько 500 тисяч кубометрів природного газу на добу.

У березні стало відомо, що "Укргазвидобування" пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину. Її глибина складає майже 6 тисяч метрів, вона може давати 340 тисяч кубометрів природного газу на добу.

24 квітня 2023 року "Нафтогаз" заявив про те, що хоче залучити американські нафтові групи, щоб наростити видобуток газу. Зокрема, переговори проведені з найбільшими нафтовими групами США - ExxonMobil, Halliburton і Chevron.

Українські державні та приватні газові компанії видобувають приблизно 18 мільярдів кубометрів газу на рік.

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