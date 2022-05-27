22 травня 2022 року в Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти РФ без Угорщини.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України нафтове ембарго проти країни-агресора опинилося під загрозою зриву.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн Європейського Союзу пропонують заборонити тільки імпорт нафти з Росії, що транспортується по морю, а поставки через трубопроводи - тимчасово дозволити.

Як пише видання, уряди країн ЄС обговорюють з Європейською радою та Європейською комісією план, згідно з яким транспортування російської нафти через трубопровід "Дружба" на час буде звільнено від дії санкцій.

Передбачається, що це дасть Угорщині час для поступової відмови від нафти з Росії.

Нафтове ембарго: що відомо

Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії затримується через окремі країни, які найбільш залежні від поставок російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоноване Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оцінив відмову від російської нафти в 15-18 мільярдів євро.

22 травня 2022 року в Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти РФ без Угорщини.

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