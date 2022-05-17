Тарифний механізм буде розроблений для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів.

Представники Мінфіну США планують запропонувати на зустрічі G7 цього тижня, щоб європейські країни ввели мита на російську нафту як швидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Про це повідомляє Reuters.

Тарифний механізм, який буде запропонований Сполученими Штатами, буде розроблений для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до Москви від експорту.

Міністри фінансів та керівники центральних банків із країн Групи семи мають зустрітися в Брюсселі пізніше цього тижня.

Оскільки російська нафта є дешевшою в порівнянні з іншими, мита можуть бути встановлені на рівні, який частково покрив би цю цінову різницю і зменшив прибутки Росії. Водночас, за словами американських чиновників, мита мають бути достатньо низькими, щоб Росія заробляла більше, ніж витрачала на виробництво, що дасть їй стимул продовжувати експорт.

Збереження російської нафти на ринку, за словами чиновників, дозволить уникнути потенційних подальших стрибків ціни на нафту через європейське ембарго, що може компенсувати вплив ембарго на російські доходи.

Чиновники заявили, що серед багатьох урядів існує сильне бажання припинити купувати російську нафту якомога швидше, але це несе високий ризик того, що пряме ембарго може значно підвищити ціну на нафту.

За їх словами, Міністерство фінансів розглядало механізми ціноутворення, включаючи тарифи, щоб захистити світову економіку від подальшої шкоди від високих цін на енергоносії.

Кошти з мит можна було б вкладати до фонду відновлення та реконструкції України, вважають вони.

Напередодні країни ЄС знову не змогли досягнути домовленості щодо шостого пакету санкцій, який передбачає ембарго на нафту з РФ. Проти цього активно виступає Угорщина.

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