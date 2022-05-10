Раніше в угорському уряді вбачали загрозу енергетичній безпеці Угорщини у повній забороні на імпорт російської нафти.

Переговори прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про запропоновані санкції щодо імпорту російської нафти на думку обох сторін просунулися вперед.

Про це пише Bloomberg.

Орбан, який блокує санкції ЄС, посилаючись на залежність Угорщини від російських енергоносіїв, прийняв у понеділок ввечері президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у своєму офісі в Будапешті на робочій вечері, зазначає видання.

"Ми досягли певного прогресу, можна сказати, що зробили невеликий крок вперед", – заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто у відео, яке було оприлюднено у Facebook після завершення переговорів.

Водночас він наголосив, що потрібно зробити ще багато, щоб вони потенційно змінили свою позицію.

Після зустрічі фон дер Ляєн повідомила, що скликає віртуальну конференцію, щоб "посилити регіональне співробітництво у сфері нафтової інфраструктури".

Переговори з Орбаном "допомогли з’ясувати питання, пов’язані з санкціями та енергетичною безпекою", написала вона у Twitter.

"Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Водночас, в угорському уряді назвали план ЄС щодо повної заборони на імпорт російської нафти незадовільним, бо це загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

На думку експертів, Росія, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, втратить до 24% надходжень до держбюджету.

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