Уряд Німеччини відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року, навіть якщо не вдасться домовитися про ембарго на рівні Євросоюзу.

Європейський Союз може запровадити ембарго на російську нафту у наступні кілька днів, припускає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Таку її заяву цитує Bloomberg. За даними видання, таку заяву Бербок зробила у Берліні, куди приїхала на зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

"Я цілком впевнена, що ми дійдемо висновку (щодо нафтового ембарго – ред.) найближчими днями", – сказала вона.

Раніше Bloomberg повідомляв, що уряд Німеччини відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року, навіть якщо не вдасться домовитися про ембарго на рівні Євросоюзу.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина ще два місяці тому називала неможливим нафтове ембарго проти Росії, тоді як зараз є однією з "провідних держав, які дійсно проштовхують нафтове ембарго".

Міністерство економіки Німеччини стверджує, що залежність від російської нафти знизилася з 35% до 12% від початку масштабного вторгнення Росії в Україну.

Євросоюз наразі відкладає запровадження ембарго на російську нафту через позицію Угорщини. Для схвалення шостого пакету санкцій його мають підтримати усі країни ЄС. Угорщина заявила, що не схвалить його, бо дуже залежить від російської нафти. Питання 16 травня обговорять міністри закордонних справ країн ЄС.

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