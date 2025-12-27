На Лівобережжі столиці графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

На лівому березі Києва застосовано екстрені відключення, повідомляє компанія ДТЕК

Це означає, що для Лівобережжя столиці графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Дію графіків погодинних відключень буде відновлено після скасування екстрених відключень.

Екстрені відключення застосовано через обстріл РФ Києва дронами та ракетами, який триває з ночі 27 грудня. Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура столиці. Крім цього ворожі дрони та ракети летіли в бік енергооб’єктів на Київщині.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.

Очільник міста додав, що без електропостачання залишилася частина районів Лівобережжя Києва.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначив мер Києва.

Оновлено о 10:24. Екстрені відключення запроваджено на всій території Києва, повідомляє компанія ДТЕК

"За командою Укренерго, екстрені відключення запроваджені по всій столиці", - зазначається у повідомленні

Таким чином, графіки погодинних відключень тепер не діють як на правому так і на лівому березі столиці.

У Міністерстві енергетики додали, що внаслідок атаки РФ 27 грудня є знеструмлені споживачі на Київщині та Чернігівщині.

В енергетичному відомстві додали, що відновлювальні роботи розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах", - підкреслили у Міненерго.

Атака РФ на Україну

Як повідомляв УНІАН, вночі 27 грудня РФ масовано атакувала Київ та область дронами та ракетами. внаслідок ударів зафіксовані прильоти та влучання по багатоповерхівках у багатьох районах, палають будинки, кількість постраждалих зростає.

Також внаслідок атаки РФ є руйнування і в Київській області. У Київській ОВА повідомили, що ворог цілеспрямовано атакував обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей, внаслідок атаки поранено людину.

