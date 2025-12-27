РФ масовано атакує Україну дронами та ракетами: є поранені та руйнування (фото)

Ворог цілеспрямовано атакував обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей.

Росія протягом ночі атакує Україну дронами та балістикою, у Києві та області є поранені та руйнування. Наразі повітряна тривога триває, монітори повідомляють, що на столицю прямують десятки дронів і крилаті ракети.

Оновлено 8.04. У Київській ОВА розповіли про наслідки атаки на столицю - є пошкодження та падіння уламків у шести районах - Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Оболонському, Голосіївському та Деснянському. Є інформація про займання будинків у приватному секторі.

"Станом на 7:45 підтверджено поранення щонайменше 5 людей. Наразі можливі додаткові звернення по медичну допомогу", - зазначають в адміністрації.

Оновлено 7.25. Як повідомив мер Києві Віталій Кличко, наразі до медиків звернулися четверо постраждалих, трьох із них госпіталізували. Вже невдовзі він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.

У Голосііївському районі пожежа - попередньо, палає СТО. В Оболонському падіння уламків у дачному кооперативі.

Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

У Київській ОВА повідомили, що ворог цілеспрямовано атакував обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей, внаслідок атаки поранено людину.

Так, житель Івано-Франківської області, який під час атаки знаходився за кермом вантажівки, отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню.

Також у Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці. Крім того, є руйнування і вінших областях.

Так, у Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі. У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Росія навіть на свята не припиняє удари

На Різдво ворог атакував дронами Чернігів. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула жінка. Також місцева влада інформувала про 8 постраждалих. Троє із них – у важкому стані.

У Херсоні під ворожий обстріл потрапив людний ринок. Загинув чоловік, йому було 47 років. Також зруйновано магазини. Влада міста каже, що окупанти точно знали, що на ринку перебували люди.

