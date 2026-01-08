Негода залишила частину Київщини без світла

За даними ДТЕК, найбільше знеструмлених родин у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

Десятки тисяч мешканців Київщини залишилися без світла через негоду, повідомляє телеграм-канал ДТЕК.

"75 000 родин без світла через негоду на Київщині", - зазначається у повідомленні

У компанії додають, що найбільше знеструмлених родин у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

"Причина аварій – складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи", - наголошують у компанії. Енергетики також закликали не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів.

Відключення світла та погодний апокаліпсис

Як повідомляв УНІАН, за словами нардепа Сергія Нагорняка, наступний тиждень може бути одним з найскладніших для української енергетики, оскільки в країну йдуть сильні морози.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, несприятливі погодні умови в Україні триватимуть ще близько тижня.

9 січня сніг і мокрий сніг в Україні продовжаться, але опадів загалом стане менше. Буде вітряно і температура знизиться. Зниження температури повітря призводить до збільшення споживання електроенергії.

