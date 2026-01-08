Наступний тиждень може бути одним з найскладніших для енергетики України, - нардеп

Сергій Нагорняк вважає, що Росія може скористатися негодою та завдати нового удару.

Наступний тиждень може бути найскладнішим для української енергетики, бо в країну сунуть сильні морози, заявив в ефірі телеканалу "Київ 24" народний депутат, член парламентського енергетичного комітету Сергій Нагорняк.

"До кінця цього тижня погода більш-менш прогнозована, але наступний тиждень, я думаю, буде одним з найскладніших в українській енергетиці, тому що споживання буде зростати", - сказав політик.

Він пояснив, що складною ситуацією може скористатися Росія.

"Ворог з великою ймовірністю використає цей шанс аби завдати удару по нашій енергетиці",- зауважив Нагорняк.

Зважаючи на це, він закликав населення набратися терпіння.

Удари РФ по Дніпру та Запоріжжю - останні новини

7 січня Росія вкотре атакувала українську енергетику. На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

Як зазначили у Міненерго, внаслідок атаки РФ були майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області, включно з обласними центрами.

Станом на ранок 8 січня на Дніпропетровщині вже вдалося частково відновити електропостачання. Також стало відомо, що фахівці "Запоріжжяобленерго" відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області. З метою уникнення повторних масових знеструмлень жителів закликали терміново обмежити користування потужними електроприладами.

