Через хуртовину на дорогах України вводять обмеження для транспорту: де найгірша ситуація

В Україні через важкі погодні умови обмежили рух на дорогах у Рівненській та Житомирській областях. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у Рівненській області на автодорозі М-06 тимчасово обмежено рух для вантажівок. Також обмежується рух на М-06 в Житомирській області в бік Рівного.

Віце-прем’єр попередив, що додатково на Львівщині також може бути обмежено рух в бік Рівненщини по М-06.

При цьому негода рухається через Рівненську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку області, а далі - Київська.

"Робота триває цілодобово. Якщо маєте можливість - краще утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби", - підкреслив Кулеба.

Щоб забезпечити проїзд, на дорогах працюють понад 970 одиниць техніки та більше тисячі людей.

Також через значне погіршення погоди на автошляхах державного значення вводиться тимчасове обмеження руху у Волинській області для вантажівок та великогабаритного транспорту.

Агентство відновлення відмічає, що обмеження вводиться на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне від км 94 до км 130.

Обмеження наразі не поширюється на:

транспорт аварійних служб та транспортні засоби, що залучені до ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

транспортні засоби дорожніх організацій та підприємств, які виконують роботи на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області;

транспортні засоби, що забезпечують військові потреби, а також карети швидкої медичної допомоги.

8 січня через сніг та ожеледицю в Україні в ряді регіонів був ускладнений рух на дорогах. За даними Національної поліція України, з початку доби і до 09:00 було отримано 128 викликів про ДТП, з яких 29 викликів з потерпілими, є травмовані.

Також сильні снігопади спричинили затримки потягів на західному напрямку. "Укрзалізниця" тоді зазначила, що на західній Україні спостерігаються складні для руху погодні умови.

