Через хуртовину на дорогах України вводять обмеження для транспорту: де найгірша ситуація

В Україні через важкі погодні умови обмежили рух на дорогах у Рівненській та Житомирській областях. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.
За його словами, у Рівненській області на автодорозі М-06 тимчасово обмежено рух для вантажівок. Також обмежується рух на М-06 в Житомирській області в бік Рівного.
Віце-прем’єр попередив, що додатково на Львівщині також може бути обмежено рух в бік Рівненщини по М-06.
При цьому негода рухається через Рівненську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку області, а далі - Київська.
"Робота триває цілодобово. Якщо маєте можливість - краще утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби", - підкреслив Кулеба.
Щоб забезпечити проїзд, на дорогах працюють понад 970 одиниць техніки та більше тисячі людей.
Також через значне погіршення погоди на автошляхах державного значення вводиться тимчасове обмеження руху у Волинській області для вантажівок та великогабаритного транспорту.
Агентство відновлення відмічає, що обмеження вводиться на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне від км 94 до км 130.
Обмеження наразі не поширюється на:
- транспорт аварійних служб та транспортні засоби, що залучені до ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;
- транспортні засоби дорожніх організацій та підприємств, які виконують роботи на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області;
- транспортні засоби, що забезпечують військові потреби, а також карети швидкої медичної допомоги.
Негода в Україні - останні новини
8 січня через сніг та ожеледицю в Україні в ряді регіонів був ускладнений рух на дорогах. За даними Національної поліція України, з початку доби і до 09:00 було отримано 128 викликів про ДТП, з яких 29 викликів з потерпілими, є травмовані.
Також сильні снігопади спричинили затримки потягів на західному напрямку. "Укрзалізниця" тоді зазначила, що на західній Україні спостерігаються складні для руху погодні умови.