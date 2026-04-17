Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу через масовану російську атаку

Жителі Чернігова залишилися без гарячої води.

Внаслідок чергової масованої атаки Росії у ніч на 17 квітня Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.

"На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування. Станом на 17 квітня подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що на об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства.

"Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки", - зазначили у відомстві.

Раніше у мерії повідомляли, що сьогодні вночі Чернігів зазнав масованої атаки ударними безпілотниками. Зокрема, було зафіксовано влучання по одному з промислових об’єктів, унаслідок чого виникла пожежа. Також сталося влучання по низці об’єктів інфраструктури.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів", - поінформували в міськраді.

Інші ворожі атаки на українські міста

У ніч на 17 квітня російська окупаційна армія завдала масованого удару по півдню Одещини, зокрема, по одному з морських портів на Дунаї – спалахнули пожежі, пошкоджено будівлі та контейнери. Також внаслідок атаки спалахнули пожежі на території Дунайського біосферного заповідника.

Окрім того, сьогодні зранку російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкоджене транспортне підприємство. Постраждали двоє людей.

