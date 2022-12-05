Жителям порадили зарядити павербанки й запастися водою.

В Україні унаслідок масованого ракетного удару є руйнування в енергетичній інфраструктурі, виникла загроза масштабних відключень.

У Кривому Розі людей вивели з підземної частини трамвайного маршруту (у місті його називають метро), а шахтарів з шахт, про це очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул написав у Telegram.

Чиновник закликав керівників підприємств відпустити працівників додому. Вілкул також порадив людям зробити запаси води й зарядити павербанки.

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"Кривий Ріг. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Можливі масштабні відключення. Шахтарі з шахт і люди з метро - виведені…", - поділився він.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на 5 грудня обстріляли Кривий Ріг, у місті пролунало кілька потужних вибухів. Частина міста була без електропостачання, відключено деякі котельні та насосні станції.

Масований обстріл України загарбниками 5 грудня - найважливіші новини

Супротивники запускали ракети по нашій державі, зокрема, зі стратегічних бомбардувальників. У низці регіонів пролунали вибухи. Стало відомо про "прильоти" в Одеській та Запорізькій областях.

У Запорізькій області в одному із сіл зруйновано кілька будинків, загинули дві особи. В Одеській області пошкоджено два інфраструктурні об'єкти.

В "Укренерго" повідомили, що ворожі ракети поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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