Понад 80% світлофорів не працює, на великих перехрестях працюють регулювальники.

Внаслідок сьогоднішніх масованих ракетних ударів російських окупантів близько 90% Львова перебуває без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"Близько 90% міста без електропостачання. Відтак трамваї та тролейбуси не курсують. Натомість збільшено кількість автобусів на маршрутах. Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що в місті відсутня подача гарячої води, а холодна вода подається через резервне живлення.

Крім того, у міськраді повідомили про труднощі зі стільниковим зв’язком.

Масові ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, є жертви серед мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11:34 Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 із них було збито. Удари по території нашої країни завдавалися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода, а також з території Білорусі. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

Зокрема, вибухи пролунали у Львові та області. У деяких районах міста зникло світло. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури. Місцеві жителі повідомляли про проблеми з електропостачанням та зв'язком у регіоні.

В Офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, яку техніку треба вимкнути, щоб розвантажити мережу.

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