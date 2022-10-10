Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

Через масовану ракетну атаку РФ об'єктів критичної інфраструктури Києва та області у столиці та регіоні застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам.

Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко.

"Частково обмежено електропостачання промислових клієнтів і частини побутових клієнтів Києва і всієї області", – зазначив він. Відео дня

"Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми", – додав мер.

Також Кличко повідомив, що Київводоканал ремонтує у центрі столиці пошкоджену водопровідну мережу, але тиск у мережі вже нормалізували, і водопостачання забезпечено.

Росія вдарила по Києву ракетами 10 жовтня

Ранком РФ масовано обстріляла Київ і ряд інших українських міст.

Повідомлялося, що в результаті атаки загинули п'ятеро людей, травмовано 32 людини.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що удари по території нашої країни наносилися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода. Станом на 12: 00 10 жовтня було випущено 83 ракети.