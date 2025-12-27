У Києві понад 40% будинків без світла та тепла: Кулеба розповів, коли повернуть опалення

Через масовану атаку РФ по критичній інфраструктурі Києва та Київської області без тепла та світла залишаються тисячі абонентів. Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба в Telegram.
"Безпрецедентна атака по об'єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового відключення електроенергії. Також без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частина Обухівського району Київської області", - написав він.
Кулеба зазначив, що теплопостачання, попередньо, буде відновлено протягом доби. Він поділився, що для цього задіяні додаткові ремонтні бригади комунальників.
За словами Кулеби, водопостачання в Києві та Київській області вже відновлено. У частині Київщини задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем, а тиск подачі поступово нормалізується.
"Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки атак і оперативно відновити інфраструктуру", - наголосив віцепрем'єр.
Масована атака РФ по Києву - що відомо
Нагадаємо, що вранці 27 грудня росіяни масовано атакували Київ і Київську область. Унаслідок ударів зафіксовано влучання по багатоповерхових будівлях у багатьох районах столиці.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві внаслідок обстрілу постраждали 28 осіб, 13 осіб було госпіталізовано. Серед постраждалих є діти.
Зокрема, російський дрон влучив у гуртожиток Національного авіаційного університету. На щастя, обійшлося без постраждалих.