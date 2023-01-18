Україна отримає з Європи додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону.

Україна отримає допомогу у фінансуванні та резервуванні додаткових обсягів газу, необхідних для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов за підсумками візиту на Всесвітній економічний форум в Давосі.

"Чудові новини з Давосу – газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", – зазначив він.

За його словами, під час Всесвітнього економічного форуму були проведені конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.

"В результаті цих та попередніх домовленостей маємо наступні новини: з Європейським банком реконструкції та розвитку домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами – ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією – про фінансування закупівлі, з провідними нафтогазовими компаніями – про резервування необхідних обсягів", – пояснив голова "Нафтогазу".

Опалювальний сезон 2022-2023 в Україні

Ще влітку 2022 року в Кабміні попереджали, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за останні 30 років, оскільки ворог регулярно обстрілює енергетичну інфраструктуру. Втім, попри всі складнощі, тепло в квартирах укрїнців з'явилося більш-менш вчасно, при цьому великих перебоїв з теплопостчанням через обстріли інфраструктури поки не було.

На початку січня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

Також він заявив, що Україна для подолання дефіциту енергоресурсів через російський терор потребує електроенергії з Європи на 800 млн євро та додаткових 2 млрд куб. м газу.

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