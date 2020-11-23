Запаси газу в українських сховищах за тиждень скоротилися до 27 мільярдів кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 14 по 21 листопада скоротилися на 1,8% - до 27,15 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані Державної компанії "Укртрансгаз".

Станом на 21 листопада запаси газу в ПСГ були на 28% більше, ніж на аналогічну дату 2019 року (21,2 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 88%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня розпочала сезон закачування природного газу у підземні сховища газу (ПСГ).

Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда кубометрів.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

До початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна накопичила в ПСГ 21,76 мільярда кубометрів газу, що було рекордним показником за останні десять років.

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Автор: Ігор Орел