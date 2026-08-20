Ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму: скільки коштує барель

Ціни зростають п'ятий день поспіль на тлі глухого кута в конфлікті навколо Ірану.

Ціни на нафту у четвер, 20 серпня, зросли до найвищого рівня за три тижні. Причиною стали побоювання, що затягування конфлікту навколо Ірану продовжить порушувати постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу, пише Reuters.

Зазначається, що фʼючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту марки Brent з постачанням у жовтні зросли на 2,44 дол., або на 2,7%, до 94,06 дол. за барель станом на 11:58 за київським часом.

Американська нафта марки WTI з постачанням у вересні подорожчала на 1,84 дол. - до 87,67 дол. за барель. Більш активний жовтневий контракт WTI зріс на 2,41 дол., або на 2,9%, до 86,80 дол.

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Обидва еталонні сорти нафти піднялися до найвищих позначок з 24 липня і зростають п'ятий торговий день поспіль.

"Ціни на нафту залишаються високими, оскільки ринок підтримується епізодичними атаками на Близькому Сході, але без значної ескалації конфлікту йому бракує нового імпульсу. Ринок, ймовірно, збереже поступовий висхідний тренд, враховуючи невизначеність щодо мирних переговорів та напруженість між Об'єднаними Арабськими Еміратами, Оманом та Іраном", - зазначив головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що переговори з Іраном не ведуться, а Ормузька протока відкрита. В Ірані ж стверджували, що протока залишається закритою.

До початку війни, яка розпочалася 28 лютого ударами США та Ізраїлю по Ірану, через протоку проходили поставки, що дорівнювали приблизно одній п'ятій світового споживання. Нинішні обсяги значно нижчі за довоєнний рівень.

Блокування Орузької протоки - останні новини

CNN повідомило, що Іран втратив контроль над частиною Ормузької протоки. Зокрема, 80% усіх суден, що пройшли через протоку, прямували Оманським маршрутом. Такий маршрут офіційно дозволений ООН, але проти нього активно виступає Іран.

20 серпня видання Axios повідомило, що американські військові організували морський коридор для проходу суден через Ормузьку протоку. За інформацією джерел, цим таємним проходом щодня транспортуються мільйони барелів нафти.

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