Криза поглиблюється: легкі літаки в Росії почали заправляти звичайним бензином

Особливо гостра ситуація складається з авіаційним бензином.

Російська Асоціація експлуатантів літака Ан-2 пропонує запровадити державне регулювання цін на авіаційний керосин та авіабензин для боротьби зі зростанням цін через прогнозований дефіцит пального. Про це повідомляє "Коммерсант".

Інші учасники ринку стверджують, що наявних запасів бензину їм вистачить ще приблизно на місяць авіаційних робіт. На легких літаках уже почали випробовувати польоти на автомобільному бензині "зниженої якості".

Асоціація експлуатантів Ан-2 до кінця червня планує надіслати до Мінтрансу РФ пропозицію щодо запровадження державного регулювання цін на авіаційний керосин та авіабензин.

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В Асоціації зазначили, що і мала, і велика авіація стикаються зі схожими проблемами – зростанням вартості послуг та падінням попиту. У пасажирських авіакомпаній витрати на пальне вже перевищують третину загальних витрат, а в секторі малої авіації ця частка ще вища. Це погіршує економіку перевезень, знижує попит на авіаційні послуги та негативно впливає на пасажиропотік.

Особливо гостра ситуація складається з авіаційним бензином, через зростання цін на який учасники ринку змушені використовувати автомобільний бензин, який "не скрізь хорошої якості". За словами фахівців, зростання цін на авіаційний бензин є зіставним із подорожчанням авіаційного керосину. Вони кажуть, що ситуація з доступністю пального завжди була складною, але зараз погіршується.

Сьогодні російська мала авіація змушена або транспортувати бензин самостійно у спеціальних ємностях, або користуватися ресурсами приватних аероклубів. Експлуатанти вже звернулися до виробників двигунів із запитом щодо можливості використання бензину за стандартами "Євро-3".

Частина операторів із двигунами Rotax-912 переходить на китайський аналог С100 і вже почала льотні випробування цього пального для перевірки роботи двигунів у реальних умовах.

Експерти кажуть, що використання бензину зі зниженим октановим числом може спричинити детонацію двигуна, падіння тяги, а також забруднення газовідвідних систем, тому питання контролю якості пального є критично важливим. Водночас, за словами росіян, нинішні випробування проходять "успішно, негативного впливу поки не зафіксовано".

У російській Асоціації малих авіаційних підприємств кажуть, що потенційне державне регулювання цін може лише поглибити дисбаланс між попитом і пропозицією. За словами фахівців, за умов вільного ціноутворення компанії зберігають можливість планувати свою діяльність і закладати витрати на пальне у вартість послуг, тоді як у разі адміністративного втручання "ціна може бути директивно низькою, але пального не буде".

При цьому представники двох перевізників повідомили "Коммерсанту", що з початку червня в низці регіонів РФ паливозаправники перестали танкувати повітряні судна – тобто заправляти їх понад необхідну для польоту потребу (з урахуванням можливих змін маршруту та метеоумов).

Джерела видання ще у кількох компаніях були стурбовані тим, як здійснюватимуться демпферні виплати після запровадження обмежень на експорт авіаційного керосину з червня.

Нагадаємо, з 1 червня до 30 листопада в Росії запровадили обмеження на експорт авіаційного керосину з метою стабілізації внутрішнього ринку. Середня ціна експортної альтернативи для авіагасу у північно-західних портах РФ в березні на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході зросла вдвічі у річному вимірі та до лютого сягнула 147,45 тис. рублів (1990–2010 доларів) за тонну. У квітні ціна скоригувалася до 140,89 тис. рублів (1910 доларів) за тонну, а в травні знизилася до 115,03 тис. рублів (1558 доларів) за тонну.

Паливна криза в Росії –останніі новини

Росію охопила масштабна паливна криза. По всій країні продовжуються перебої з постачанням пального: на місцевих автозаправних станціях утворюються великі черги, а на низці АЗС продаж бензину взагалі припинено.

Паливна криза спричинена комплексом воєнних, логістичних та економічних чинників. Серед них – українські удари по нафтопереробних заводах, обмеження експорту і порушення логістики, а також сезонний попит та загальна економічна політика уряду РФ.

Раніше стало відомо, що Росія уже втратила третину потужностей НПЗ. За оцінками фахівців, паливний дефіцит може стати одним із ключових чинників прискорення інфляції в РФ у другій половині року та створити додаткові ризики для всієї російської економіки.

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