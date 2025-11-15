'Вибухи і велика пожежа': Генштаб підтвердив ураження НПЗ в РФ, який виготовляв авіапаливо

Також на окупованих територіях уражено радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та склади.

Уражено Рязанський нафтопереробний завод в Росії, який виготовляє паливо для повітряно-космічних сил ворога. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів", - сказано в повідомленні. При цьому сказано, що зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Також Сили оборони попрацювали проти ворога і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на ТОТ Автономної Республіки Крим.

В Генштабі повідомили і про удари по військовому ешелону в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупченню особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. Зазначається, що результати уражень уточнюються.

Удари по російських обʼєктах - головні новини

Як повідомляв УНІАН, підрозділи Сил оборони України із застосуванням ракет "Нептун" в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї (РФ) та інші військові об'єкти Росії.

В Генштабі ЗСУ зазначали, що зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Цей ермінал один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Він задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

В Генштабі повідомили, що також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області РФ. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкту. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

