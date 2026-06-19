Москву знову атакують десятки українських дронів: у РФ заявляють про збиття понад 30 БПЛА

Через атаку близько 150 рейсів затримуються в московських аеропортах.

Сьогодні, 19 червня, Москву знову атакують українські безпілотники. Мер російської столиці Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі заявив про нібито збиття 37 дронів під час наближення до міста.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", – написав мер Москви.

Собянін запевнив, що нібито жоден український безпілотник під час сьогоднішньої атаки не досяг Москви. Однак мешканці російської столиці публікують у соцмережах відео, на якому видно прольоти дронів прямо над містом.

Відео дня

Місцеві Telegram-канали також повідомляють, що близько 150 рейсів затримуються в московських аеропортах. У Шереметьєво затримано близько 40 рейсів на приліт і 19 на виліт, у Внуково – 33 на приліт і 28 на виліт, а в Домодєдово – близько 26 рейсів на приліт.

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився журналістам на "обурливі теракти Києва". Він заявив, що ці інциденти "мають бути помічені американськими колегами".

Лавров натякнув на те, що під час візиту спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви російська сторона розповість їм про "українські теракти".

Песков прокоментував удари України по Москві

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на українські удари по Москві порекомендував росіянам переглянути "вражаючі кадри" наслідків ударів Росії по Україні. Він заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє "високі показники роботи".

"Дійсно, атаки дронів тривають, вживаються відповідні заходи щодо ліквідації наслідків", – сказав Пєсков.

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