Аварійні відключення відбуваються і в областях, де не було "прильотів".

Внаслідок ракетної атаки на об'єкти енергетики по всій Україні є перебої з електропостачанням. Відновлювальні роботи вже ведуться.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, також можуть бути перебої з водою та теплом.

"Ми підтверджуємо "прильоти" по енергооб'єктах в декількох областях України, в тому числі в Києві. Саме тому зараз проводяться екстрені аварійні відключення по всій країні незалежно від того, чи був в цій області "приліт", адже, нагадаю, у нас єдина енергосистема. Можливі перепади подачі водо- та теплопостачання в деяких областях, тому просимо з розумінням поставитися до цієї ситуації. І ДСНС, і електрики, і всі комунальні служби вже працюють на тих об'єктах, де були "прильоти", - сказав Тимошенко.

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Наразі проводяться роботи з налагодження системи. Він додав, що треба потерпіти декілька годин. Також Тимошенко нагадав, що в усіх областях України працюють "пункти незламності", де можна зігрітися і підзарядити гаджети.

"Сподіваємося, що ми зможемо відновити систему електропостачання в межах графіків планових відключень… Також будемо налагоджувати систему водопостачання", - зазначив заступник керівника ОП.

Ракетна атака по Україні 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні.

За інформацією спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, станом на 11 ранку відомо про проліт над Україною вже понад 60 ракет. Про результати роботи ППО буде повідомлено згодом.

Наразі відомо про те, що на території Білорусі знову зафіксували злети одразу декількох літаків. Сюди відносяться і винищувачі, серед яких один носій гіперзвукових ракет "Кинджал". Тривога в Україні триває.

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