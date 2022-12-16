У повітря піднялися винищувачі і штурмовики.

На території Білорусі зафіксували злети відразу декількох літаків. Сюди відносяться і винищувачі, серед яких один носій гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про пересування російської авіації в РБ повідомили спостерігачі з групи "Беларускі Гаюн". Злети почали фіксувати о 10 ранку. Першим у повітря піднявся ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц". Цей літак використовується для управління винищувальною та ударною авіацією при націлюванні на повітряні, наземні та морські цілі.

Слідом спостерігачі зафіксували зліт одного винищувача і штурмовика Су-25. А далі в повітря підняли МіГ-31К — один з трьох літаків з модифікацією для застосування "Кинджалів", розташованих на території Білорусі рашистами.

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Останній зліт винищувача стався о 10:30 в Барановичах. Авіацію також задіяли на аеродромах в Мачулищах і Ліді. Цілком можливо, що це підготовка до нової хвилі ударів. Тим часом повітряна тривога триває по всій Україні.

Масована ракетна атака окупантів 16 грудня

Про підготовку до пусків ракет стало відомо приблизно о 8:30 ранку. Після цього у всіх областях України зазвучали сигнали повітряної тривоги. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що очікується атака 60 ракетами.

Рашисти вдарили по Харкову, Кривому Розі і Запорізькій області. Основною метою агресора були об'єкти енергетичної інфраструктури. По них окупанти поцілили на сході та півдні.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, можливі падіння генерації електроенергії. У зв'язку з цим будуть застосовуватися екстрені відключення світла.

В Києві теж лунали вибухи і повідомлялося про роботу ППО. Зараз пересування на всіх гілках метро столиці зупинено, а станції працюють як укриття.

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